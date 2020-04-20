МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О 15 СИМВОЛАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Халдей поднялся на крышу со своей камерой Leica и несколькими солдатами, которых он убедил попозировать. Он сделал 36 кадров и выбрал из них самый лучший.

Однако не все знают, что съемка легендарной сцены была постановочной. Халдей провел ее 2 мая через несколько дней после события. Когда знамя поднимали в реальном времени, было не до съемок.

Знаменитую фотографию, ставшую символом взятия Берлина, сделал фронтовой корреспондент Евгений Халдей. Снимок появился в журнале «Огонек» 13 мая, после чего его широко тиражировали. Это одна из самых известных фотографий времен Второй мировой войны.

Ордена, знамена, монументы и плакаты ВОВ — это яркие образы, которые мы знаем с пеленок. Но все ли нам о них известно?

Что символизирует георгиевская лента

Черно-оранжевая гвардейская лента прилагалась к советским ордену Славы, медали «За победу над Германией» и еще нескольким медалям. Хорошо известно, что ее цвета «достались по наследству» от георгиевской ленты времен Российской империи.

Но не все знают, что черный и оранжевый — это цвета государственного герба Российской империи в 1703-1917 годах. Конечно, в геральдике речь шла о золотом, а не оранжевом цвете. Изначально российский орел на гербе был черным и помещался на золотом фоне.

Почему на День Победы дарят красные гвоздики

Известно, что во время французской революции рабочие прикалывали к груди красные цветы. В 1917 году этот образ подхватили российские пролетарии. Так красная гвоздика стала символизировать в СССР борьбу. Символ укрепился во времена Великой Отечественной войны.

Где зажгли первый вечный огонь

Вечный огонь символизирует память народа о павших героях. Первый в СССР вечный огонь зажгли в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области 9 мая 1957 года.

Кто сфотографирован на снимке «Комбат»

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Еще один легендарный военный образ — командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке. Фотографию сделал один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии Макс Альперт.

Принято считать, что Альперт сфотографировал комбата под Ворошиловградом в 1942 году буквально за несколько секунд до его гибели. Однако кто запечатлен на снимке, до сих пор остается загадкой. Сам фотограф озвучивал противоречивые данные.

В 1970-х появилась «официальная» версия, что офицер на фото — младший политрук Алексей Еременко. Последние исследования говорят, что фамилию Еременко назвали по политическим соображениям. Точка в этом фотодетективе еще не поставлена.

Что входило в санитарную сумку полевых медиков

Санитарная сумка с красным крестом — один из символов самоотверженной работы медиков на полях ВОВ. В нее входили: раствор йода, нашатырный спирт, кофеин в таблетках, бинт, повязки, булавки для повязок, перевязочная косынка, перевязочный пакет, пластырь, жгут, нож и ножницы. Вес такой сумки составлял 3−3,5 кг.

Кто ввел «моду» на обелиски

Обелиски, возведенные после окончания войны, красуются во многих городах бывшего СССР. Они давно стали одним из символов победы в Великой Отечественной.

Но не все помнят, что обелиски в России стали устанавливать еще во времена Екатерины II в ознаменование крупных побед. Самые известные из них — Кагульский обелиск в Царском Селе и Румянцевский обелиск в Санкт-Петербурге.

А истинным законодателем моды на обелиски был, конечно же, Древний Египет, где такие памятники были связаны с поклонением солнцу.

Сколько весила каска

Стальной шлем СШ-40, или же Лысьвенская каска широко использовался во время Великой Отечественной войны. Масса стальной части (без подтулейного устройства) самого большого размера составляла 800 г.

Кто позировал для волгоградской Родины-матери

Считается, что скульптуру на Мамаевом кургане в Волгограде Евгений Вучетич лепил с советской легкоатлетки Нины Думбадзе. На самом деле образ сборный. У Родины-матери лицо жены скульптора Веры. Отдельные черты Вучетич одолжил у фигуры «Марсельезы» на триумфальной арке в Париже и у статуи Ники Самофракийской.

А вот этот исторический анекдот о статуе известен хорошо. Однажды Вучетич рассказывал Андрею Сахарову: «Меня спрашивает начальство, зачем у неё открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: “А она кричит — за Родину… вашу мать!”»

Как придумали голубя мира

В апреле 1949 года в Париже и Праге проходил Всемирный конгресс сторонников мира. В нем участвовали делегаты из 72 стран, в том числе СССР. Конгресс принял манифест, который призывал народы к борьбе за мир.

Эмблему конгресса, белого голубя с оливковой ветвью в клюве, нарисовал Пабло Пикассо. Голубка Пикассо стала одним из самых узнаваемых символов мира.

Как рисовали плакат «Родина-мать зовёт!»

Знаменитый плакат времен Великой Отечественной войны создал Ираклий Тоидзе в 1941 году. По распространенной версии, художник использовал наброски лица своей жены, сделанные в момент, когда она услышала сообщение Совинформбюро о нападении нацистской Германии на СССР.

Где брали бриллианты для орденов «Победа»

Высший военный орден СССР был учреждён в ноябре 1943 года. Его изготавливали мастера-ювелиры из платины, золота, серебра, бриллиантов и искусственных рубинов.

Экспертиза 2010 года показала, что для орденов использовались в том числе бриллианты, извлеченные из хранившихся в Гохране императорских орденов и других предметов, украшенных бриллиантами.

Когда появились памятники неизвестному солдату

Это традиция восходит к Первой мировой войне. Первый памятник неизвестному солдату появился в Лондоне в 1920 году.

Как создали орден Славы

Этот военный орден СССР был учрежден в ноябре 1943 года. Солдатскую награду планировали назвать именем Багратиона. Новое название предложил Иосиф Сталин, сказав, что победы без славы не бывает. Предполагалось, что в центре ордена будет помещен портрет Сталина, но генералиссимус забраковал этот эскиз.

Где хранится Знамя Победы

В Центральном музее Вооружённых сил РФ экспонируется точная копия Знамени Победы. А само легендарное Знамя хранится в специальной капсуле в подземном помещении музея.

https://news.mail.ru/society/41646457/