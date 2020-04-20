МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВААК ВОССТАНОВЯТ ПАРК В СЕЛЕ АДЗЮБЖА

Представитель актива села, председатель местного отделения ВААК Алхас Кация рассказал, что территорию парка восстанавливают уже несколько лет за счет фонда «Адзюбжа», который был создан в 2014 году. Членами фонда стали активисты села, предприниматели – выходцы из этого села, учителя.

Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. Местные жители при поддержке Всемирного абхазо-абазинского конгресса восстановят парк имени Дмитрия Гулиа в селе Адзюбжа Очамчырского района. Парк был разбит еще в 1974 году. В течение продолжительного периода до недавнего времени он оставался заброшенным.

Основное направление деятельности «Адзюбжа» – развитие социальной инфраструктуры, популяризация спорта и вовлечение молодежи в спорт, в целом – создание спортивной среды в селе, развитие спортивного потенциала. Кация уточнил, что фонд существует за счет ежегодных пожертвований его членов.

«Благодаря фонду, при помощи молодежи села, в парке было проведено освещение, создана волейбольная площадка. А в конце 2017 года мы приступили к осуществлению нашей главной задачи – строительству мини-футбольной спортивной площадки. Уже к концу 2019 года мини-поле было готово. Оно носит имя заслуженного мастера спорта СССР, нашего односельчанина Владимира Маргания», – рассказал активист.

Он напомнил, что в 2019 году в селе было открыто местное отделение ВААК. Узнав о том, что фонд «Адзюбжа» планирует и дальше облагораживать парк, представители Конгресса предложили сельчанам помощь.

«ВААК предоставил нам проект – концепцию благоустройства территорий парка. Надеемся и на дальнейшую поддержку Конгресса при осуществлении наших идей. В 2020 году мы планируем построить современную детскую площадку. Мы хотим создать парк с комфортными зонами отдыха, качественной спортивной инфраструктурой и современным дизайном», – подытожил Алхас Кация.

Проект парка создан соотечественницей Наалой Ломия (дочь известного абхазского поэта и общественно-политического деятеля, более 15 лет бывшего генеральным секретарем Международной ассоциации абхазо-абазинского народа (ныне ВААК) Геннадия Аламиа – прим. ред.), которая живет и работает в Москве.

«О том, что жители села Адзюбжа хотели бы создать сквер, где могли бы проводить свой досуг, я узнала от Геты Ардзинба (руководителя женских советов ВААК – прим. ред.). Она и попросила выдать мое видение по решению этой задачи. Я согласилась взяться за проект на безвозмездной основе по нескольким причинам. Во-первых, мне приятно приложить руку к улучшению своей страны, хоть пока и в крошечном масштабе. Во-вторых, если говорить объективно, концепции развития территорий – это большие суммы, абхазские заказчики к таким суммам не всегда готовы. Поэтому в данном случае мысли о деньгах даже не возникали», – рассказала дизайнер.

При формировании идеи автор проекта, по ее словам, намерено ушла от привычных стандартов.

«Возникла идея о неровных краях [территорий] и траве, которая растет между плит мощения, создавая проницаемую структуру. Плиты словно «растворяются» в зелени. Еще один важный момент – это использование натуральных материалов и натуральных оттенков», – рассказала Ломия.

По проекту даже детская площадка лишена ярких цветов. Автор объяснила, почему.

«Вопреки всеобщему мнению о том, что дети любят яркие цвета, это совершенно не так. Детям полезны натуральные материалы, как в игровом оборудовании, так и в мощении. Поэтому я не закладывала ничего пластикового и яркого», – добавила дизайнер.

Она также заметила, что так называемые малые формы в парке – лавки, беседки и тому подобное – будут «очень простыми, чтобы их могли изготовить местные мастера».

https://abaza.org/mestnye-zhiteli-pri-podderzhke-vaak-vosstanovyat-park-v-sele-adzyubzha?fbclid=IwAR3LT_uIFsyiGytJZQ4gaEm7owkmppZ-PKTOXzNykKKM9NYENlUsFaphVC0