МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВААК ВОССТАНОВЯТ ПАРК В СЕЛЕ АДЗЮБЖА
Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. Местные жители при поддержке Всемирного абхазо-абазинского конгресса восстановят парк имени Дмитрия Гулиа в селе Адзюбжа Очамчырского района. Парк был разбит еще в 1974 году. В течение продолжительного периода до недавнего времени он оставался заброшенным.
Представитель актива села, председатель местного отделения ВААК Алхас Кация рассказал, что территорию парка восстанавливают уже несколько лет за счет фонда «Адзюбжа», который был создан в 2014 году. Членами фонда стали активисты села, предприниматели – выходцы из этого села, учителя.
Основное направление деятельности «Адзюбжа» – развитие социальной инфраструктуры, популяризация спорта и вовлечение молодежи в спорт, в целом – создание спортивной среды в селе, развитие спортивного потенциала. Кация уточнил, что фонд существует за счет ежегодных пожертвований его членов.
«Благодаря фонду, при помощи молодежи села, в парке было проведено освещение, создана волейбольная площадка. А в конце 2017 года мы приступили к осуществлению нашей главной задачи – строительству мини-футбольной спортивной площадки. Уже к концу 2019 года мини-поле было готово. Оно носит имя заслуженного мастера спорта СССР, нашего односельчанина Владимира Маргания», – рассказал активист.
Он напомнил, что в 2019 году в селе было открыто местное отделение ВААК. Узнав о том, что фонд «Адзюбжа» планирует и дальше облагораживать парк, представители Конгресса предложили сельчанам помощь.
«ВААК предоставил нам проект – концепцию благоустройства территорий парка. Надеемся и на дальнейшую поддержку Конгресса при осуществлении наших идей. В 2020 году мы планируем построить современную детскую площадку. Мы хотим создать парк с комфортными зонами отдыха, качественной спортивной инфраструктурой и современным дизайном», – подытожил Алхас Кация.
Проект парка создан соотечественницей Наалой Ломия (дочь известного абхазского поэта и общественно-политического деятеля, более 15 лет бывшего генеральным секретарем Международной ассоциации абхазо-абазинского народа (ныне ВААК) Геннадия Аламиа – прим. ред.), которая живет и работает в Москве.
«О том, что жители села Адзюбжа хотели бы создать сквер, где могли бы проводить свой досуг, я узнала от Геты Ардзинба (руководителя женских советов ВААК – прим. ред.). Она и попросила выдать мое видение по решению этой задачи. Я согласилась взяться за проект на безвозмездной основе по нескольким причинам. Во-первых, мне приятно приложить руку к улучшению своей страны, хоть пока и в крошечном масштабе. Во-вторых, если говорить объективно, концепции развития территорий – это большие суммы, абхазские заказчики к таким суммам не всегда готовы. Поэтому в данном случае мысли о деньгах даже не возникали», – рассказала дизайнер.
При формировании идеи автор проекта, по ее словам, намерено ушла от привычных стандартов.
«Возникла идея о неровных краях [территорий] и траве, которая растет между плит мощения, создавая проницаемую структуру. Плиты словно «растворяются» в зелени. Еще один важный момент – это использование натуральных материалов и натуральных оттенков», – рассказала Ломия.
По проекту даже детская площадка лишена ярких цветов. Автор объяснила, почему.
«Вопреки всеобщему мнению о том, что дети любят яркие цвета, это совершенно не так. Детям полезны натуральные материалы, как в игровом оборудовании, так и в мощении. Поэтому я не закладывала ничего пластикового и яркого», – добавила дизайнер.
Она также заметила, что так называемые малые формы в парке – лавки, беседки и тому подобное – будут «очень простыми, чтобы их могли изготовить местные мастера».
https://abaza.org/mestnye-zhiteli-pri-podderzhke-vaak-vosstanovyat-park-v-sele-adzyubzha?fbclid=IwAR3LT_uIFsyiGytJZQ4gaEm7owkmppZ-PKTOXzNykKKM9NYENlUsFaphVC0
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