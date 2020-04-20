БОЛЕЕ 30 МЕМОРИАЛОВ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ПЕРЕД 9 МАЯ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В АБХАЗИИ
Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в городе Гудаута в Абхазии, совместно с местными военными в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне облагородили памятники, захоронения и мемориалы на территории республики. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"Военнослужащие России и Абхазии вместе с волонтерами в течение двух недель реставрировали и убирали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе <…> Всего было приведено в порядок и восстановлено более 30 военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении.
Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военными проводятся ежегодно. 9 мая представители командования и военнослужащие российской военной базы возложат цветы и венки к мемориалам.
Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, 22 человека были удостоены звания «Герой Советского Союза».
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