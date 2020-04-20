БОЛЕЕ 30 МЕМОРИАЛОВ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ПЕРЕД 9 МАЯ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в городе Гудаута в Абхазии, совместно с местными военными в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне облагородили памятники, захоронения и мемориалы на территории республики. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие России и Абхазии вместе с волонтерами в течение двух недель реставрировали и убирали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе <…> Всего было приведено в порядок и восстановлено более 30 военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении.