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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 30 МЕМОРИАЛОВ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ПЕРЕД 9 МАЯ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 07 мая 2020 10:27
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БОЛЕЕ 30 МЕМОРИАЛОВ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ПЕРЕД 9 МАЯ РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в городе Гудаута в Абхазии, совместно с местными военными в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне облагородили памятники, захоронения и мемориалы на территории республики. Об этом в четверг сообщает  пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие России и Абхазии вместе с волонтерами в течение двух недель реставрировали и убирали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе <…> Всего было приведено в порядок и восстановлено более 30 военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении.

Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военными проводятся ежегодно. 9 мая представители командования и военнослужащие российской военной базы возложат цветы и венки к мемориалам.

Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, 22 человека были удостоены звания «Герой Советского Союза».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 мая 2020 10:32

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