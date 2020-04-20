В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА 4 МЕСЯЦА ПОСТУПИЛИ 202 МЛН 232 ТЫС. РУБЛЕЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

«В Пенсионный фонд на 30 апреля поступило 202 млн 232 тыс. рублей страховых взносов и других платежей за период с января по апрель месяц включительно. В первом квартале года ежемесячные зачисления опережали показатели 2019 года. Однако в апреле ситуация значительно изменилась: поступления составили 47 млн 406 тыс. рублей, тогда как сумма поступления за апрель 2019 года составила 63 млн 130 тыс. рублей».

Руководитель Фонда привёл отчёт о финансовых показателях за 4 месяца текущего года:

Гулария рассказал о работе фонда по организации выплат пенсий гражданам Абхазии, осуществлению контроля поступлений страховых взносов и надзора за исполнением страхователями их обязанностей.

По словам Гулария, несмотря на незначительное перевыполнение в первом квартале, из-за выпадения поступлений в апреле и с учётом увеличения с 1 января 2020 года суммы доплат по отдельным категориям получателей пенсий (в среднем от 1000 до 2000 рублей, в зависимости от категории) ежемесячная финансовая потребность Фонда – 92 млн рублей, что значительно превышает суммы фактического поступления.

Для выполнения пенсионного обязательства перед гражданами в республиканском бюджете предусмотрена сумма межбюджетного трансферта в размере 137 млн рублей в год. Согласно отчёту Гулария, из этой суммы уже освоено 115 млн. рублей.

Подводя итоги за 4 месяца, председатель фонда сообщил, что в Фонд поступило за 4 месяца 2020 года 202 млн. рублей, а расходы на выплату пенсий, пособий и доплат составили 341 млн. 268 тыс. рублей.

Всего получателями пенсий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них 29 069 граждан – получатели пенсии по возрасту. Сумма ежемесячного пенсионного начисления этой категории граждан, не получающих российскую пенсию, с учётом всех доплат составляет 2500 рублей. Инвалиды детства (до 16 лет и старше) получают 4000 рублей.

Общая сумма, необходимая фонду для реализации социальной политики в сфере пенсионного обеспечения, составляет в год 1 млрд 103 млн 263 тыс. рублей.

Александр Анкваб порекомендовал руководству Фонда усилить процесс администрирования в районах и городах, лучше контролировать отчётность.