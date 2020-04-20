В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ НА КАРАНТИН 188 КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ВУЗАХ

Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Министерство обороны РА установило порядок прибытия в Абхазию и размещения на карантин слушателей, членов их семей и курсантов, обучающихся в высших военно-учебных заведениях России. Об этом сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Российской Федерации, а также с решением руководства Министерства обороны России о сокращении учебного года в вузах Министерства обороны РФ, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Абхазия и члены их семей прибывают в каникулярный отпуск на Родину. Согласно приказу министра обороны «Об организации встречи и размещения на карантин прибывающих в каникулярный отпуск слушателей, членов их семей и курсантов высших военно-учебных заведений Минобороны РФ», Минобороны РА проводит соответствующие мероприятия.