В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ НА КАРАНТИН 188 КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ВУЗАХ
Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Министерство обороны РА установило порядок прибытия в Абхазию и размещения на карантин слушателей, членов их семей и курсантов, обучающихся в высших военно-учебных заведениях России. Об этом сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Российской Федерации, а также с решением руководства Министерства обороны России о сокращении учебного года в вузах Министерства обороны РФ, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Абхазия и члены их семей прибывают в каникулярный отпуск на Родину. Согласно приказу министра обороны «Об организации встречи и размещения на карантин прибывающих в каникулярный отпуск слушателей, членов их семей и курсантов высших военно-учебных заведений Минобороны РФ», Минобороны РА проводит соответствующие мероприятия.
Как сообщил заместитель министра обороны, генерал-майор Нодар Авидзба, «министерством обороны осуществляется встреча и доставка прибывающих на специально оборудованном в санитарном отношении транспорте, в сопровождении военной автоинспекции, для размещения их на карантин».
По данным на 7 мая, Все мероприятия согласованы и осуществляются совместно с МИД РА, Минздравом, а также с главным государственным санитарным врачом Абхазии.
Министерство обороны РА продолжает работу по возвращению всех курсантов Абхазии на Родину.
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