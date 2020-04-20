 

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«КНИГА ПАМЯТИ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ», РЕСТАВРАЦИЯ МЕМОРИАЛОВ: МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ГОТОВИТСЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Новости Четверг, 07 мая 2020 18:00
Оцените материал
(0 голосов)
«КНИГА ПАМЯТИ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ», РЕСТАВРАЦИЯ МЕМОРИАЛОВ: МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ГОТОВИТСЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. В пресс-службе Министерства обороны Абхазии рассказали «Апсныпресс» о мероприятиях, запланированных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил руководитель пресс-службы Роланд Джоджуа, подготовка к юбилею Победы началась в Минобороны РА еще до принятия правительством мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Однако, в связи с введением ограничительных мер, часть из которых действует по сегодняшний день, все массовые мероприятия были отменены. Несмотря на это, Минобороны продолжает проекты, посвященные Дню Победы», - сказал он.

Ведется сбор и обработка материалов для увековечения памяти ветеранов войны – выходцев из Абхазии. Продолжается совместный с Русским обществом Абхазии, Музеем Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба и Агентством правительственной связи общенациональный проект «Книга памяти Абхазии». также продолжается работа в рамках проекта «Возвращение имени» по поиску без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, в котором принимают активное участие курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища».

Также, по информации руководителя пресс-службы, 9 мая состоится церемония возложения венков к памятнику Неизвестному солдату. В частях и подразделениях пройдут торжественные построения личного состава Вооруженных Сил Республики Абхазия. Министр обороны поздравит ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих Вооруженных Сил с 75-й годовщиной Великой Победы.

Кроме того, военнослужащие Абхазии и России ко Дню Победы привели в порядок и восстановили более 30 военных мемориалов на территории республики. Были отреставрированы и убраны памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами Победы советских войск на Кавказе.

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 мая 2020 18:06

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ НА КАРАНТИН 188 КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ВУЗАХ ЛЕОН КВАРЧИЯ И АСТАМУР АШУБА НАЗНАЧЕНЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.