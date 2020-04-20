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Абхазия Информ

ЛЕОН КВАРЧИЯ И АСТАМУР АШУБА НАЗНАЧЕНЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Новости Четверг, 07 мая 2020 18:18
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Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Беслан Эшба представил коллективу администрации своих заместителей - Леона Кварчия и Астамура Ашуба.

Эшба выразил надежду на слаженную работу коллектива и руководства столичной администрации.

Леон Кварчия работал заместителем главы Администрации Сухума с апреля 2015 по ноябрь 2019 гг..

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 мая 2020 18:19

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