ВАДИМ ЧЕХА: ДЕНЬ ПОБЕДЫ – СВЯТОЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС ПРАЗДНИК!

«К сожалению, 9 мая, в этот юбилейный год, мы не проводим массовые мероприятия, но, тем не менее, мы не остаемся в стороне от празднования этой святой для многих народов даты. В частности, мы уже содействуем проведению онлайн-акции «Бессмертный полк без границ»», – сообщил «Абхазия-Информ» руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Представительство Россотрудничества в Абхазии из-за пандемии коронавирусной инфекции и в связи с противоэпидемическими запретами не планирует проводить массовые мероприятия 9 мая 2020 года.

По его словам, онлайн-акция «Бессмертный полк без границ» - это интерактивная площадка для создания истории семей, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Вадим Чеха предложил всем желающим присоединиться к on-line акции «Бессмертный полк без границ», которую организует Всемирный конгресс русских соотечественников.

Для участия в акции необходимо прислать на электронную почту Представительства Россотрудничества в Абхазии (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) фотографию участника Великой Отечественной войны, а также краткую информацию о нём, включающую ФИО, дату рождения, а также известную информацию о месте службы, военных наградах и других фактах биографии.

Данная информация будет размещена на сайте Представительства Россотрудничества в Абхазии, а также передана во Всемирный конгресс русских соотечественников для публикации в рамках проекта «Бессмертный полк без границ» и в Министерство обороны Российской Федерации в рамках проекта «Дорога памяти».

Для того, чтобы присоединиться к акции, можно также самостоятельно публиковать фотографии ветеранов и рассказы о них на своих страницах в социальных сетях с использованием хэштегов:

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Вадим Чеха напомнил, что 30 апреля в Абхазии стартовала акция «Георгиевская ленточка», которую не первый год проводит в республике представительство Россотрудничества при поддержке Посольства Российской Федерации. Ленты для раздачи переданы представителям «Союза русских и казачьих организаций Абхазии», в отделение внутренних дел Гулрыпшского района, в Агудзерский военный госпиталь, сотрудникам различных силовых структур, включая МВД, в Республиканскую больницу, в Сухумскую городскую клиническую больницу, в Музей боевой славы им. В.Г. Ардзинба, в Национальную библиотеку им. И. Папаскир, в компанию «А-Мобаил» и другие организации.

«Особо следует отметить активность общественных организаций, включая организации соотечественников и коммерческие организации, которые распространяют георгиевские ленточки среди населения», - сказал В. Чеха. .

В настоящее время желающие могут получить георгиевскую ленточку в Государственном музее Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба, Национальной библиотеке Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир, офисе компании «А-Мобаил» (г. Сухум ул. Леона, 17), магазине «30 секунд» (г. Сухум, Проспект Аиааира, 75) и конечно же в представительстве Россотрудничества по адресу: г. Сухум ул. Генерала Дбара, дом 3, этаж 3 («Дом Москвы»).

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества также провело цикл уроков мужества в школах, акцию «Сад памяти» и республиканский конкурс творческих работ школьников, посвященный героям войны «Я на свете недавно живу и историю знаю по книжкам, но зато про большую войну я живые рассказы слышу» .

3 мая Россотрудничество организовало и провело круглый стол в он-лайн формате на тему: «Великая Отечественная война в фокусе информационной войны: опыт России и Абхазии в противодействии фальсификации истории». В дискуссии участвовали абхазские и российские историки, эксперты, журналисты.

Участники круглого стола рассказали о некоторых результатах научных исследований, разработках в сфере механизмов противодействия фальсификации истории, своих текущих проектах, а также поделились планами, связанными с празднованием 75-летия Победы.

Вадим Чеха отметил, что представительство планирует поддержать инициативу Федерации шахмат Абхазии по проведению в он-лайн формате шахматного турнира 9 мая.

«В целом в этом году множество инициатив было, и, я надеюсь, еще будет реализовано в он-лайн формате. На нашем сайте и других информационных ресурсах представительства регулярно размещаются ссылки, методические материалы, фильмы, информация, касающаяся 75-летия Победы. Эти сведения могут использовать школьники, студенты, педагогические, научно-педагогические работники, работники учреждений культуры для проведения занятий, методического обеспечения образовательной и культурной деятельности. Особо отмечу, что абхазские школьники, студенты, педагогические работники, работники культуры принимают активное участие в различных конкурсах в связи с 75-летием Победы. Так, на нашем сайте опубликована статья об инициативе обучающихся и педагогических работников школы № 2 г. Сухума по участию в конкурсе открытого всероссийского он-лайн фестиваля «Спасибо за Победу» (классный руководитель Марина Задорожная). Нельзя не отметить такое, достаточно беспрецедентное событие этого года, как перевод на абхазский язык и исполнение любимой всеми песни «День Победы!» (музыка Давида Тухманова, стихи Владимира Харитонова). Текст песни на абхазском языке появится на нашем сайте 8 мая», - рассказал «Абхазия-Информ» Вадим Чеха.

Автор перевода текста песни на абхазский язык – Народный поэт Абхазии, член Академии наук Абхазии Мушни Таевич Ласурия. Песню исполнил певец Нугзар Какалия. В качестве звукорежиссера выступил Джамбул Жордания.

Проекту по созданию такого перевода также содействовали: руководитель организации соотечественников, преподаватель русского языка Наталья Каюн; декан филологического факультета АГУ Батал Хагуш; директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба.

«Это лишь часть организованных нами мероприятий к юбилею Великой Победы. Мы надеемся, что когда закончится пандемия и будут сняты противоэпидемические ограничения, мы сможем провести акцию, приуроченную к 22 июня, посетить места боев у села Псх, а также организовать и провести еще серию различных мероприятий совместно с абхазскими коллегами. Ну и, конечно же, мы обязательно торжественно отметим 3 сентября - день окончания Второй мировой войны», - сказал Вадим Чеха.