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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА И ВСЕХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Четверг, 07 мая 2020 19:45
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Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания от имени народа Республики Абхазия поздравил президента Владимира Путина и всех граждан Российской Федерации с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы, 9 мая – это праздник, олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны.

Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний.

Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России.

Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам и всему братскому российскому народу мирного неба, добра и благополучия», - отмечается в поздравлении.

Особые поздравления и наилучшие пожелания Аслан Бжания передал всем ветеранам Великой Отечественной войны.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 мая 2020 19:56

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