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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ И ВСЕХ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Четверг, 07 мая 2020 19:50
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Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Аслана Бжания и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

***

Уважаемый Аслан Георгиевич,

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая этот славный праздник, мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших отцов и дедов, проявивших беспримерное мужество и героизм в борьбе с нацизмом.

Уверен, что традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями в суровые военные годы, будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами, помогут совместно противостоять таким угрозам и вызовам, как пандемия коронавируса.

Прошу передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Абхазия, искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.

С уважением, В. Путин

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 07 мая 2020 19:55

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