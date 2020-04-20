ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ И ВСЕХ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Аслана Бжания и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Уважаемый Аслан Георгиевич,
Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечая этот славный праздник, мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших отцов и дедов, проявивших беспримерное мужество и героизм в борьбе с нацизмом.
Уверен, что традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями в суровые военные годы, будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами, помогут совместно противостоять таким угрозам и вызовам, как пандемия коронавируса.
Прошу передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Абхазия, искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.
С уважением, В. Путин
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