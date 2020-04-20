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Абхазия Информ

12 МАЯ КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РФ В АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИТ ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Новости Четверг, 07 мая 2020 22:18
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12 МАЯ КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РФ В АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИТ ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Сухум. 7 мая 2020. Абхазия-Информ. 12 мая консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновит прием посетителей, сообщается на сайте посольства.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции посетителей просят при себе иметь медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Выдача готовых загранпаспортов будет производиться ежедневно с 9:00 до 12:45 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:45).

Прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов в период с 12 мая по 2 июня будет осуществляться по графику, который можно посмотреть по ссылке: https://abkhazia.mid.ru/ru/press-centre/news/o_vozobnovlenii_raboty_konsulskogo_otdela/

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 07 мая 2020 22:21

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