12 МАЯ КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РФ В АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИТ ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции посетителей просят при себе иметь медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Выдача готовых загранпаспортов будет производиться ежедневно с 9:00 до 12:45 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:45).

Прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов в период с 12 мая по 2 июня будет осуществляться по графику, который можно посмотреть по ссылке: https://abkhazia.mid.ru/ru/press-centre/news/o_vozobnovlenii_raboty_konsulskogo_otdela/