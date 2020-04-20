АЛЕКСАНДР АНКВАБ И МИХАИЛ МИШУСТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительный адрес Премьер-министру Республики Абхазия Александру Анкваб по случаю 75-летия Великой Победы:
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«Уважаемый Александр Золотинскович,
Примите поздравления в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В этот день мы склоняем головы перед мужеством и героизмом наших отцов и дедов, спасших мир от фашизма, отдаем дань уважения труженика тыла. Их беспримерный подвиг всегда будет жить в памяти нынешних и будущих поколений.
Убежден, что братство российского и абхазского народов, закаленное в годы военных испытаний, будет надежной основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией Абхазией.
Прошу Вас, уважаемый Александр Золотинскович, передать проживающим в Абхазии ветеранам и труженикам тыла пожелания здоровья, благополучия и долгих лет».
В свою очередь Александр Анкваб также направил Михаилу Мишустину поздравление с Днём Великой Победы:
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«Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы является самым святым праздником для граждан наших стран. Несомненно, что основная тяжесть в войне выпала на долю русского солдата, с которым плечом к плечу сражались более 55 тысяч бойцов из Абхазии.
Храним вечную память о героях и искренне верим, что основа наших братских, союзнических отношений заложена и в те далекие фронтовые времена, они скреплены солдатской кровью и верностью идеалам справедливости.
Во имя памяти миллионов погибших считаем важным бескомпромиссно противостоять фальсификации самой масштабной и жестокой в истории человечества войны.
Уважаемый Михаил Владимирович, сердечно благодарю Вас за поздравления с нашим общим праздником, за заботу Правительства Российской Федерации о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Республике Абхазия».
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