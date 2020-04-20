В ГУДАУТСКУЮ ЦРБ И СУХУМСКУЮ ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ ДОСТАВИЛИ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Вечером 7 мая в Гудаутскую центральную районную больницу, которая в настоящее время выполняет функции госпиталя для пациентов с COVID-19, и инфекционную больницу города Сухум доставили крупную партию гуманитарного груза.
Поставка включает в себя специализированные функциональные кровати и медицинские матрасы различной модификации, прикроватные тумбы, комплекты постельного белья (для взрослых и детей), подушки, одеяла и полотенца, а также специальные средства связи для врачей с пациентами в палатах. Закупка осуществлена специалистами министерства здравоохранения Республики Абхазия на средства движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе».
Общая сумма, на которую приобретен данный груз - 1 млн 386 тыс. 750 рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
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