АБХАЗИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Экономика Абхазии была перестроена на военный лад. Большинство мужчин ушло на фронт. В Абхазии развернулось движение женщин, стариков и подростков под лозунгом: «Заменить на производстве мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт». Они шли даже работать на шахты. Так, в «Ткварчелугле» работало до 900 женщин. Такое же положение было и в сельском хозяйстве страны.

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ . Во время Великой Отечественной войны сыны и дочери Абхазии сражались на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Это 55,5 тысяч доблестных воинов многонациональной республики: абхазы, русские, грузины, армяне, греки, эстонцы и другие народы.

Обстановка осложнилась в связи с приближением противника к границам Абхазии. Начинается строительство оборонительных укреплений, бомбоубежищ, блиндажей и т.д. В Абхазии были созданы истребительные батальоны.

В августе 1942 г. фашистские войска вторглись в пределы Абхазии. Были заняты Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы, а 27 августа – высокогорное село Псху. Над побережьем стали летать самолёты противника, которые бомбили Сухум и другие пункты Абхазии.

В начале сентября 1942 г. 46-я армия под командованием генерала К. Леселидзе перешла в наступление. Первый бой с немецкими элитными «эдельвейсами» в с. Псху приняли бойцы Гудаутского батальона во главе с Р. Губаз и М. Сабашвили, 9 сентября оно было освобождено. В начале 1943 г. германские войска были отброшены за пределы Абхазии.

Горняки Ткуарчала, работники сельского хозяйства, школьные бригады героически трудились для нужд фронта. Развернулось массовое движение по сбору средств на вооружение. Крупные суммы были собраны на строительство конкретных торпедного катера «Комсомолец Абхазии», танковой колонны «Колхозник Грузии», самолётов «Осовиахимовец Абхазии» и др. Значительные денежные средства были внесены председателями колхозов, рядовыми гражданами, учащимися школ.

Воины Абхазии героически защищали свою Родину в Брестской крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы.

Из 55,5 тыс. воевавших сыновей и дочерей Абхазии 17 430 не вернулись домой. Среди них Герой Советского Союза В. Харазия, лётчик-штурмовик К. Агрба, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник «Дома Павлова» А. Цугба, защитник Брестской крепости Х. Мхонджия. Двадцать два воина из Абхазии стали Героями Советского Союза. Среди них дважды Герой Советского Союза В. Попков, Герои Советского Союза М. Кантария, Д. Тавадзе, Я. Кокоскерия, Я. Иоселиани, Р. Барциц, В. Габлия, Г. Дермановский, А. Чакрян и др. Первая лётчица-абхазка М. Авидзба из женского авиаполка в качестве штурмана звена совершила 477 боевых вылетов и сбросила на врага 64 тыс. тонн бомбового груза. Были у нас генералы и полковники: Х. Харазия, К. Аршба, Л. Голандзия, Н. Симония, Г. Зантария и др.

Героически защищали свою Родину и участники партизанского движения, движения Сопротивления, подпольщики, работавшие в тылу врага.

Из книги Лакоба С. З. и Бгажба О. Х. «История Абхазии с древнейших времен до наших дней».