Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. На Сухумском рынке введено обязательное ношение масок и перчаток для торговцев, сообщает пресс-служба Администрации Сухума.

Сухумский Центральный рынок во время действия ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции работает три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье.

По информации директора рынка Алхаса Гургулия, работники рынка обратились с просьбой добавить дни работы рынка. По его словам, если арендаторы торговых площадей будут четко соблюдать правила карантина, то руководство администрации города и дирекция рынка обратятся к руководству страны с просьбой о снятии ограничений с Центрального рынка и разрешении работать всю неделю.