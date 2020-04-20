НА СУХУМСКОМ РЫНКЕ ВВЕДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ МАСОК И ПЕРЧАТОК ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ
Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. На Сухумском рынке введено обязательное ношение масок и перчаток для торговцев, сообщает пресс-служба Администрации Сухума.
Сухумский Центральный рынок во время действия ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции работает три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье.
По информации директора рынка Алхаса Гургулия, работники рынка обратились с просьбой добавить дни работы рынка. По его словам, если арендаторы торговых площадей будут четко соблюдать правила карантина, то руководство администрации города и дирекция рынка обратятся к руководству страны с просьбой о снятии ограничений с Центрального рынка и разрешении работать всю неделю.
Руководство столичной администрации и дирекция рынка ввели обязательное ношение масок и перчаток для торговцев.
Сегодня с 7 часов утра, перед открытием рынка, всем его работникам измерили температуру и дали маски и перчатки.
«Каждое утро у всех торгующих будет измеряться температура. Если у кого-то окажется высокая температура, данные будут переданы в СЭС, тем же, у кого все в норме, будет разрешено работать» - отметил Алхас Гургулия.