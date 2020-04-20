 

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА СУХУМСКОМ РЫНКЕ ВВЕДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ МАСОК И ПЕРЧАТОК ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ

Новости Пятница, 08 мая 2020 15:09
Оцените материал
(0 голосов)
НА СУХУМСКОМ РЫНКЕ ВВЕДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ МАСОК И ПЕРЧАТОК ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. На Сухумском рынке введено обязательное ношение масок и перчаток для торговцев, сообщает пресс-служба Администрации Сухума. 

Сухумский Центральный рынок во время действия ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции работает три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье.

По информации директора рынка Алхаса Гургулия, работники рынка обратились с просьбой добавить дни работы рынка. По его словам, если арендаторы торговых площадей будут четко соблюдать правила карантина, то руководство администрации города и дирекция рынка обратятся к руководству страны с просьбой о снятии ограничений с Центрального рынка и разрешении работать всю неделю.

Руководство столичной администрации и дирекция рынка ввели обязательное ношение масок и перчаток для торговцев.

Сегодня с 7 часов утра, перед открытием рынка, всем его работникам измерили температуру и дали маски и перчатки.

«Каждое утро у всех торгующих будет измеряться температура. Если у кого-то окажется высокая температура, данные будут переданы в СЭС, тем же, у кого все в норме, будет разрешено работать» - отметил Алхас Гургулия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 08 мая 2020 15:14

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ БЕСЛАН БГАНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.