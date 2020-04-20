ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ БЕСЛАН БГАНБА

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. 8 мая по поручению Генеральной прокуратуры РА сотрудники СГБ РА совместно с МВД РА в селе Гуп Ткуарчалского района задержали Бганба Беслана Тотовича, 1982 года рождения, ранее разыскиваемого в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д.Ю., произошедшего 22 ноября 2019 года на набережной г. Сухум

При задержании Беслан Бганба оказал вооруженное сопротивление, в результате чего получил огнестрельные ранения. В настоящее время Бганба доставлен и содержится в Центральном военном госпитале Министерства обороны РА. Охрана задержанного в медучреждении осуществляется сотрудниками МВД РА.

*** 22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по Проспекту Леона, д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа лиц в масках, камуфлированной одежде, вооруженных огнестрельным оружием совершила умышленное убийство Шамба Астамура Львовича, 1981 года рождения, и Авидзба Алхаса Химцовича, 1981 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения. В Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки - Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.

Доминика Акиртава так и не приходя в сознание умерла в больнице 3 декабря.