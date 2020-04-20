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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: У МОСКВЫ И СУХУМА ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Новости Пятница, 08 мая 2020 16:08
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АСЛАН БЖАНИЯ: У МОСКВЫ И СУХУМА ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил удовлетворение переговорами, которые у него состоялись в Москве, сообщает «Интерфакс» .

"У нас с российской стороной полное взаимопонимание в вопросах, связанных с развитием сотрудничества в области экономики и финансов", - сказал Бжания "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос, доволен ли он состоявшимися переговорами.

Бжания прибыл в Москву, где у него должны были состояться переговоры по вопросам дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества с Россией.

Президента республики в поездке сопровождают вице-премьер - министр экономики Кристина Озган и вице-премьер - министр финансов Владимир Делба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 08 мая 2020 16:09

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