АСЛАН БЖАНИЯ: У МОСКВЫ И СУХУМА ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил удовлетворение переговорами, которые у него состоялись в Москве, сообщает «Интерфакс» .

"У нас с российской стороной полное взаимопонимание в вопросах, связанных с развитием сотрудничества в области экономики и финансов", - сказал Бжания "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос, доволен ли он состоявшимися переговорами.