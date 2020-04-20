АСЛАН БЖАНИЯ: У МОСКВЫ И СУХУМА ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил удовлетворение переговорами, которые у него состоялись в Москве, сообщает «Интерфакс» .
"У нас с российской стороной полное взаимопонимание в вопросах, связанных с развитием сотрудничества в области экономики и финансов", - сказал Бжания "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос, доволен ли он состоявшимися переговорами.
Бжания прибыл в Москву, где у него должны были состояться переговоры по вопросам дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества с Россией.
Президента республики в поездке сопровождают вице-премьер - министр экономики Кристина Озган и вице-премьер - министр финансов Владимир Делба.