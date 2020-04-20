АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ В СВЯЗИ С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОБЕДЫ
Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин обменялись поздравительными адресами по случаю 75-летия Великой Победы.
В поздравительном адресе Алексея Двинянина Александру Анкваб говорится:
"Уважаемый Александр Золотинскович, поздравляю Вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая мы отмечаем большой юбилей того ратного подвига, который совершили наши отцы, деды и прадеды ради будущих поколений, ради самой жизни на Земле. Тогда в едином строю все народы СССР как один человек встали на защиту Родины.
Свой неотъемлемый вклад внесла и братская Абхазия, отправив своих смелых сыновей на фронт. Плечом к плечу с другими братьями по оружию они не только отстояли Родину, но и принесли свободу порабощенным народам Европы, скинув с них оковы фашизма. Пример доблести ветеранов и самоотдачи тружеников тыла - камертон для ныне живущих.
Вечная им благодарность и низкий поклон. Будем достойны памяти великих предков. С Днем Победы!"
В поздравлении Александра Анкваба Алексею Двинянину говорится:
"Уважаемый Алексей Аркадьевич, примите сердечные поздравления с Днем Победы!
75 лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. Беспримерный фронтовой подвиг сынов и дочерей Абхазии и России принес свободу и миллионам людей в Европе.
Сегодня мы не только отмечаем великий праздник Победы. Склоняя голову, мы чтим память не вернувшихся с боев, не доживших до этого юбилея, скорбим обо всех, кто испытал нечеловеческие страдания, но исполнил свой священный долг.
Наша общая историческая память - одна из основ абхазо-российских союзнических отношений, стратегического партнерства. Мы и сегодня вместе обеспечиваем нашу военную безопасность, защищаем мирную жизнь соотечественников, благодаря и Вашим личным усилиям, уважаемый Алексей Аркадьевич".
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