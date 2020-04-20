АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ В СВЯЗИ С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОБЕДЫ

"Уважаемый Александр Золотинскович, поздравляю Вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая мы отмечаем большой юбилей того ратного подвига, который совершили наши отцы, деды и прадеды ради будущих поколений, ради самой жизни на Земле. Тогда в едином строю все народы СССР как один человек встали на защиту Родины.

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин обменялись поздравительными адресами по случаю 75-летия Великой Победы.

Свой неотъемлемый вклад внесла и братская Абхазия, отправив своих смелых сыновей на фронт. Плечом к плечу с другими братьями по оружию они не только отстояли Родину, но и принесли свободу порабощенным народам Европы, скинув с них оковы фашизма. Пример доблести ветеранов и самоотдачи тружеников тыла - камертон для ныне живущих.

Вечная им благодарность и низкий поклон. Будем достойны памяти великих предков. С Днем Победы!"

В поздравлении Александра Анкваба Алексею Двинянину говорится:

"Уважаемый Алексей Аркадьевич, примите сердечные поздравления с Днем Победы!

75 лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. Беспримерный фронтовой подвиг сынов и дочерей Абхазии и России принес свободу и миллионам людей в Европе.

Сегодня мы не только отмечаем великий праздник Победы. Склоняя голову, мы чтим память не вернувшихся с боев, не доживших до этого юбилея, скорбим обо всех, кто испытал нечеловеческие страдания, но исполнил свой священный долг.

Наша общая историческая память - одна из основ абхазо-российских союзнических отношений, стратегического партнерства. Мы и сегодня вместе обеспечиваем нашу военную безопасность, защищаем мирную жизнь соотечественников, благодаря и Вашим личным усилиям, уважаемый Алексей Аркадьевич".