Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. провел плановую проверку Гудаутской ЦРБ, которая в настоящее время является госпиталем для больных COVID-19 в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава РА. В инфекционной поездке главу минздрава сопровождал и.о. заместителя министра Алхас Конджария.

В центре внимания инспекции были вопросы санитарно-эпидемиологического режима в Абхазии, маршрутизации, все текущие аспекты готовности ЦРБ г. Гудаута к приему пациентов, в частности, возможности оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, министр интересовался установкой поступившего накануне необходимого госпиталю оборудования, работой медицинских аппаратов, полученных ранее.