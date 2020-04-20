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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕЛ ПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Новости Пятница, 08 мая 2020 18:18
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕЛ ПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. провел плановую проверку Гудаутской ЦРБ, которая в настоящее время является госпиталем для больных COVID-19 в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава РА. В инфекционной поездке главу минздрава сопровождал и.о. заместителя министра Алхас Конджария.

В центре внимания инспекции были вопросы санитарно-эпидемиологического режима в Абхазии, маршрутизации, все текущие аспекты готовности ЦРБ г. Гудаута к приему пациентов, в частности, возможности оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, министр интересовался установкой поступившего накануне необходимого госпиталю оборудования, работой медицинских аппаратов, полученных ранее.

Как отметил Тамаз Цахнакия, больница находится в режиме постоянной готовности и соответствует всем требованиям, предъявляемым Минздравом.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 08 мая 2020 18:43

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