ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ

«Комитет сельского хозяйства преобразовался в Министерство, и мы надеемся, что поменяются и подходы к работе в этой сфере. В нашей стране сельское хозяйство является ключевой отраслью. Мы хотим, чтобы аграрии республики понимали, что руководство страны возлагает надежды на отрасль и подходит к вопросам развития агропромышленных территорий достаточно серьёзно. Сегодня, ввиду экономической ситуации во всём мире, это как никогда актуально. Прошу вас рассказать о ваших проблемах на местах и о том, как проходят весенне-полевые работы», - сказал Беслан Джопуа, открывая совещание.

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. В пятницу, 8 мая, под председательством первого вице-премьера Беслана Джопуа состоялось расширенное рабочее совещание, посвященное вопросам сельскохозяйственной отрасли и развитию сельхозугодий в стране, сообщает пресс-служба Кабмина РА. В совещании участвовали и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия, руководители профильных отделов Минсельхоза, начальники сельхозуправлений администраций районов.

Участники совещания обсудили итоги прошедших мероприятий по борьбе с мраморным клопом, прогнозы выявления новых очагов вредоносных возбудителей болезней растений.

«Самым действенным способом борьбы с мраморным клопом оказался механический сбор вредителя. Распоряжением Кабинета Министров на мероприятия по механическому сбору коричневого мраморного клопа из бюджета были выделены средства в размере 7 млн рублей. Благодаря тесному взаимодействию местных органов власти с центральными, ответственности граждан мероприятие прошло успешно. Было собрано и уничтожено свыше 5 тыс. кг вредителей», – отметил и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия.

Он также добавил, что на основании заключения специалистов из Абхазии, а также международных организаций и представителей Россельхознадзора, ситуация с мраморным клопом улучшилась примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на это, средства для борьбы с клопом заложены и на 2020 год. «У нас разработана программа использования феромонов для борьбы с мраморным клопом, заложены статьи расходов на эти мероприятия», – сказал Какалия

С докладом по вопросам обеспечения биобезопасности в стране выступил начальник Службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.

«Существует проблема с грибковыми заболеваниями ореха-фундука. Она появилась еще в 2017 году. В апреле прошлого года мы проводили обработку ореховых насаждений химическими веществами. В восточных районах мы получили положительный результат. Если к середине июня мы не сможем получить фунгициды, то проблемы с потерей ореха возникнут вновь», - сказал Герия.

Он добавил, что орех-фундук достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Однако в текущих условиях заболевание, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами, проникает в листву растения из-за её предварительного повреждения мраморным клопом.

Так, по мнению первого вице-премьера республики Беслана Джопуа, для предотвращения серьезных потерь такой высокодоходной промышленной плодовой культуры, как орех-фундук, необходимо уже сегодня разработать план мероприятий, в котором учитывалась бы обработка угодий сразу несколькими препаратами – от насекомого вредителя и от грибкового.

Касаясь вопросов проведения весенне-полевых работ, и.о. министра сельского хозяйства привёл данные о том, что в этом году по всей стране сельскохозяйственными посевами будет занято почти 6000 га. плодородной земли. По ситуации на 8 мая 2020 года, количество вспаханной площади составило 3233 га. (в 2019 году - 2000 га.).

Речь также шла о технических возможностях Минсельхоза в районах. По данным ведомства, в системе сельского хозяйства страны в наличии 222 единицы спецтехники, в том числе 157 пахотных тракторов.

Машинно-технологическим станциям Минсельхоза принадлежит 132 трактора, 30 из которых подлежат списанию.

Вице-премьер Беслан Джопуа поднял вопросы соблюдения агротехнических сроков, технического обслуживания спецмашин и др..

По словам Джопуа, правительство приложит усилия, чтобы в новом финансовом году в бюджете республики были предусмотрены средства для приобретения запчастей и комплектующих к спецавтотехнике в начале года.

«Необходимо заранее заботиться о том, чтоб комплекс мер по поддержанию работоспособности или исправности изделия осуществлялся вовремя. А подготовка и проведение главных сельхозработ года – весенне-полевых мероприятий проходилаи беспрепятственно», – подчеркнул Джопуа.

Завершая встречу, первый вице-премьер поручил представителям профильных ведомств подготовить предложения по разработке и реализации мер по стимулированию деятельности собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов участков для повышения плодородия сельхозземель и эффективного использования пашни.