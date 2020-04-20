БЕСЛАН ЭШБА: МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ НА ПОЛЬЗУ НАШЕЙ СТРАНЫ И ГОРОЖАН
Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Новый исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Эшба встретился с депутатами Сухумского городского собрания, сообщает пресс-служба столичной Администрации.
Председатель собрания Константин Пилия сказал, что депутаты хотят узнать о планах нового мэра. Он пообещал, что депутаты будут главными помощниками мэра в работе, нацеленной на развитие и благоустройство столицы.
«Ваше внимание к городу всегда чувствовалось. Я думаю, что нам удастся построить работу в конструктивном русле. Мы открыты к взаимодействию и готовы работать на пользу нашей страны и наших горожан. Успехов вам и нам всем! В нашем лице вы всегда будете иметь поддержку, и мы также надеемся на взаимодействие с вами», – сказал Беслан Эшба.
На встрече с депутатами Сухумского городского собрания присутствовали заместители главы Администрации Астамур Ашуба и Леон Кварчия.
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