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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ НА ПОЛЬЗУ НАШЕЙ СТРАНЫ И ГОРОЖАН

Новости Пятница, 08 мая 2020 20:21
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БЕСЛАН ЭШБА: МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ НА ПОЛЬЗУ НАШЕЙ СТРАНЫ И ГОРОЖАН

Сухум. 8 мая 2020. Абхазия-Информ. Новый исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Эшба встретился с депутатами Сухумского городского собрания, сообщает пресс-служба столичной Администрации.

Председатель собрания Константин Пилия сказал, что депутаты хотят узнать о планах нового мэра. Он пообещал, что депутаты будут главными помощниками мэра в работе, нацеленной на развитие и благоустройство столицы.

В свою очередь Беслан Эшба отметил, что он, как гражданин, как сухумчанин, всегда следил за тем, как принимаются решения в городском собрании. Он подчеркнул, что проекты, направленные на развитие города, будут реализовываться при непосредственном участии депутатов.

«Ваше внимание к городу всегда чувствовалось. Я думаю, что нам удастся построить работу в конструктивном русле. Мы открыты к взаимодействию и готовы работать на пользу нашей страны и наших горожан. Успехов вам и нам всем! В нашем лице вы всегда будете иметь поддержку, и мы также надеемся на взаимодействие с вами», – сказал Беслан Эшба.

На встрече с депутатами Сухумского городского собрания присутствовали заместители главы Администрации Астамур Ашуба и Леон Кварчия.

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