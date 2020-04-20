У ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК ПОДТВЕРДИЛСЯ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ»

Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 33 человек. У четырех человек диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился, сообщает в пятницу, 8 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

На сегодняшний день в сухумской тургостинице «Айтар» на карантине находятся 209 граждан, вернувшихся из-за рубежа. Большая часть из них – курсанты, обучающиеся в военных вузах России.