У ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК ПОДТВЕРДИЛСЯ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ»
Новости Пятница, 08 мая 2020 21:18
Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 33 человек. У четырех человек диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился, сообщает в пятницу, 8 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
На сегодняшний день в сухумской тургостинице «Айтар» на карантине находятся 209 граждан, вернувшихся из-за рубежа. Большая часть из них – курсанты, обучающиеся в военных вузах России.
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