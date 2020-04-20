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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ: «ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – СИЛА, СКРЕПЛЯЮЩАЯ НАШЕ ЕДИНСТВО, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЬ В МИРЕ»

Новости Суббота, 09 мая 2020 10:49
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ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ: «ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – СИЛА, СКРЕПЛЯЮЩАЯ НАШЕ ЕДИНСТВО, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЬ В МИРЕ»

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

В поздравлении говорится:

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Памятный для всех нас день – 9 мая 1945 года принес в каждый дом мир и радость, гордость и скорбь. Наш земной поклон всем, кто одолел германский фашизм, кому довелось испить полной чашей тяжесть суровых испытаний, утрат и потерь.

Вечная память погибшим в годы войны и ее ветеранам, ушедшим уже в мирное время. Все они остаются в наших сердцах от поколения к поколению.

Уроки Победы не имеют срока давности. Память о Великой Отечественной войне – сила, скрепляющая наше единство, объединяющая всех людей, желающих жить в мире. Мы в полной мере ощутили всю ценность нерасторжимой связи времен, защищая свободу и независимость Родины во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Дорогие ветераны, вы – наше достояние. Своим примером вы учите подрастающее поколение любви, мужеству, стойкости, вниманию и благодарности. Всем сердцем желаем вам крепкого здоровья, бодрости и долголетия, мира и счастья вам и всему народу Республики Абхазия».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 09 мая 2020 10:56

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