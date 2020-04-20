АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУХУМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ!

Вы символ Победы многонационального советского народа. Мы рады, что сегодня имеем возможность лично поздравить вас с 9 Мая. Многие из вас, и ваши друзья, которых уже нет с нами, дошли до Берлина. Мы, пережившие войну в Абхазии, как никто другой, понимаем, какой ценой досталась Победа многонациональному советскому народу в войне, развязанной фашистской Германией.

К сожалению, вам пришлось пережить еще одну войну. В этой войне, уже против другого агрессора, чудеса храбрости проявили ваши сыновья, внуки и правнуки, которые отстояли свободу своей Апсны.

Пусть никогда подрастающие поколения не будут знать ужасов войны. Это ваша мечта и мечта всех прогрессивных людей.

Дорогие ветераны!

Вы не только Победители, вы сумели поднять нашу общую страну СССР после столь разрушительной войны и дали возможность подрастающему поколению жить в лучших условиях. Мы всегда будем вам благодарны! Сегодня мы обязаны сделать все зависящие от нас для процветания нашей любимой Родины.

Ҳаҭыр зқәу аветеранцәа! Ишәыдаҳныҳәалоит Аиааира ду амш! Ишәымазааит агәабзиара, агәамч!

Аныҳәақәа шәрыгымзааит!