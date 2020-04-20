95-летняя Нонна Ивановна Дорофеева была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Она ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж. С тех пор живет в Абхазии.

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. И. о. главы Администрации Сухума Беслан Эшба лично поздравил ветеранов войны Нонну Дорофееву и Валентину Шульгину. Они обе дошли до Берлина, сообщает пресс-служба столичной Администрации.

«Разрешите от лица Администрации города Сухум поздравить с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы все вам обязаны тем, что живем сегодня в свободной стране. Вы внесли огромный вклад в освобождение и Победу в ВОВ», - сказал Беслан Эшба, поздравляя ветерана.

Ветеран Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Валентина Шульгина за мужество, проявленное в боях под Сталинградом, награждена медалью «За отвагу». Она также награждена орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

В начале войны Валентине Шульгиной был 21 год. Она работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу. Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, на Рейхстаге оставила надпись.

После Берлина Валентина Шульгина служила в Японии, где и познакомилась с будущим мужем-подводником. В 1956 году они переехали жить в Абхазию.

Валентина Шульгина поблагодарила мэра за заботу и внимание и пожелала успехов в работе. Она прочитала стихотворение о войне.

«Мы вам обещаем, что будем всегда помнить и чтить заслуги ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. и будем делать все, чтобы передать память будущим поколениям. Огромное спасибо за ваш вклад и поздравляем с праздником Великой Победы!» - сказал Беслан Эшба.

Ветераны той далекой для нас войны 75-летие Победы встречают в кругу семьи, они любимы и окружены заботой. Беслан Эшба пожелал ветеранам крепкого здоровья.