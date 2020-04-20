ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: У НАС ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Четыре человека, у которых вчера подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией – абхазские студенты, прибывшие из Москвы, сказал на брифинге 9 мая в Сухуме министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

"Как известно, вчера оперативным штабом была озвучена информация о том, что по результатам исследований, которые были проведены в лаборатории Республиканской СЭС, у нас четыре новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это наши студенты, обучающиеся в Москве и на днях вернувшиеся в Абхазию. Они находились на самоизоляции в условиях обсервационного учреждения", - сказал Цахнакия.