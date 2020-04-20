ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: У НАС ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Четыре человека, у которых вчера подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией – абхазские студенты, прибывшие из Москвы, сказал на брифинге 9 мая в Сухуме министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
"Как известно, вчера оперативным штабом была озвучена информация о том, что по результатам исследований, которые были проведены в лаборатории Республиканской СЭС, у нас четыре новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это наши студенты, обучающиеся в Москве и на днях вернувшиеся в Абхазию. Они находились на самоизоляции в условиях обсервационного учреждения", - сказал Цахнакия.
До вчерашнего дня с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у трех человек. Два человека выздоровели и были выписаны из Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась в больнице.
В Абхазии действует ряд ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции до 15 мая. Абхазо-российская и абхаз-грузинская государственные границы закрыты для пересечения иностранных граждан.
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