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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: У НАС ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Суббота, 09 мая 2020 14:38
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: У НАС ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Четыре человека, у которых вчера подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией – абхазские студенты, прибывшие из Москвы, сказал на брифинге 9 мая в Сухуме министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

"Как известно, вчера оперативным штабом была озвучена информация о том, что по результатам исследований, которые были проведены в лаборатории Республиканской СЭС, у нас четыре новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это наши студенты, обучающиеся в Москве и на днях вернувшиеся в Абхазию. Они находились на самоизоляции в условиях обсервационного учреждения", - сказал  Цахнакия.

До вчерашнего дня с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у трех человек. Два человека выздоровели и были выписаны из Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась в больнице.

В Абхазии действует ряд ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции до 15 мая. Абхазо-российская и абхаз-грузинская государственные границы закрыты для пересечения иностранных граждан.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 09 мая 2020 14:44

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