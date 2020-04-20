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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ЛИЧНО, ПОСЕТИВ ИХ ДОМА

Новости Суббота, 09 мая 2020 14:19
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ЛИЧНО, ПОСЕТИВ ИХ ДОМА

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии, как и во многих странах мира, отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  В этом году из-за пандемии коронавирусной     инфекции в Абхазии запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе и посвященных Великой Победе. Но руководители республики, столичной и районных администрации не оставили ветеранов без внимания.

В 10 утра руководители страны и депутаты Парламента возложили венки к памятнику Неизвестному солдату в Сухуме. Затем они поехали поздравлять ветеранов по домам.

Вице-президент Бадра Гунба и спикер парламента Валерий Кварчия пришли поздравить участницу Великой Отечественной войны Валентину Шульгину. Они пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.

«Мы гордимся Вами и всегда будем помнить о Вашем подвиге! Всегда оставайтесь такой же жизнерадостной и еще многие годы радуйте нас своим присутствием», – сказал Барда Гунба.

Спикер парламента Валерий Кварчия также поздравил Валентину Шульгину и пожелал ей еще не раз встретить День Победы!

Затем Бадра Гунба и Валерий Кварчия посетили еще одного участника войны – Алексея Шония. Затем они выехали поздравлять ветеранов Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.

Ветеранов войны, живущих в Сухуме, посетили дома и поздравили глава Администрации Президента Абхазии Алхас Квициния и первый вице-премьер Беслан Джопуа. Затем он поехали плично поздравлять ветеранов Гудаутского Сухумского и Гагрского раойнов.

Всем ветераном сегодня вручали цветы, сладости и материальную помощь.

Живущих в Сухуме ветеранов Великой Отечественной войны поздравил и исполняющий обязанности главы Администрации столицы Беслан Эшба.

«Примите наш низкий поклон и искреннюю благодарность за Ваш великий подвиг! Обещаю Вам, что мы будем уделять ветеранам как можно больше внимания! Здоровья Вам и долгих лет жизни! Дай Бог Вам встретить еще не один день Победы», - сказал Беслан Эшба Валентине Шульгиной.

Все сухумские ветераны получили цветы и материальную помощь от главы Администрации.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 09 мая 2020 14:20

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