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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Суббота, 09 мая 2020 18:06
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Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за прошедшие сутки тестирование прошли 19 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден.

Все шестеро выявленных за последние двое суток заболевших это студенты, прибывшие из Российской Федерации, которые находились на карантине в гостинице «Айтар».

У всех у них состояние расценивается как удовлетворительное. Четверо ранее выявленных заболевших находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаметозное лечение.

Двое вновь выявленных будут доставлены в Гудаутский госпиталь сегодня.

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