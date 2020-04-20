В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за прошедшие сутки тестирование прошли 19 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден.

Все шестеро выявленных за последние двое суток заболевших это студенты, прибывшие из Российской Федерации, которые находились на карантине в гостинице «Айтар».

У всех у них состояние расценивается как удовлетворительное. Четверо ранее выявленных заболевших находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаметозное лечение.

Двое вновь выявленных будут доставлены в Гудаутский госпиталь сегодня.