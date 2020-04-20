В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за прошедшие сутки тестирование прошли 19 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден.
Все шестеро выявленных за последние двое суток заболевших это студенты, прибывшие из Российской Федерации, которые находились на карантине в гостинице «Айтар».
У всех у них состояние расценивается как удовлетворительное. Четверо ранее выявленных заболевших находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаметозное лечение.
Двое вновь выявленных будут доставлены в Гудаутский госпиталь сегодня.
Последнее от
- МИНЗДРАВ ПРОСИТ ГРАЖДАН СОБЛЮДАТЬ КАРАНТИН И РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
- БЕСЛАН ЭШБА ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ НОННУ ДОРОФЕЕВУ И ВАЛЕНТИНУ ШУЛЬГИНУ
- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: У НАС ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ЛИЧНО, ПОСЕТИВ ИХ ДОМА
- 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ