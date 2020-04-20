ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ ОБЩИНЫ И ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА АБХАЗИИ ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНОВ

«Нам небезразлична судьба ветеранов ВОВ нашей республики. С учетом этой священной юбилейной даты, руководством ОО «РОА» и ОО «ЧКВА» было принято решение поздравить ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, проживающих в Абхазии с 75-летием Великой Победы», – сказал председатель Общественного объединения «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев.

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Информ. Русская община Абхазии и Черноморское Казачье Войско Абхазии, в преддверии 75-летия Великой Победы, организовали совместную поздравительную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.

По его словам, 9 Мая – это одна из самых значимых и почитаемых дат. Это символ доблести и славы, самоотверженности и героизма. Многонациональный народ Абхазии как никто другой знает цену свободы и мира.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22-м жителям Абхазии были присвоено звание Героя Советского Союза.

«Мы гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить жестокого и беспощадного врага», – подчеркнул Рязанцев.

В ходе поездок по районам республики ветераны Великой Отечественной войны получили материальную помощь и были награждены Георгиевскими крестами. Также им были переданы праздничные наборы.

Руководство Русской общины Абхазии и Черноморского Казачьего Войска Абхазии выражают благодарность руководству Госкорпорации «Росатом», общества с ограниченной отвественностью «Вина и воды Абхазии», «АЗид » и «Супермаркет «Сухум» и всем кто оказал помощь в проведении поздравительной акции для ветеранов ВОВ к 75-летию Великой Победы.