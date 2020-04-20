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Абхазия Информ

ЛЕОН ШАМБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Новости Суббота, 09 мая 2020 20:14
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ЛЕОН ШАМБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Инфор. 9 мая завершился Республиканский шахматный турнир, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Федерации шахмат Абхазии, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях, проходивших в формате онлайн, приняло участие более 30 шахматистов, представляющих все города и районы республики.

В результате острой и интересной борьбы абсолютным победителем турнира стал учащийся 10 класса Сухумской школы №10 Леон Шамба.

Среди школьников лучших результатов добились Тристан Кварацхелия и Сарида Лаквитава.

Приз как самому юному участнику достался 8-летнему Нестору Багателия.

Среди ветеранов первенствовал президент Федерации шахмат Константин Тужба.

Свою победу в турнире Леон Шамба посвятил участнику Великой Отечественной войны, участнику Итальянского движения Сопротивления своему прадеду - Папба Султану Давидовичу (1898-1980 гг.).

Наиболее отличившимся участникам соревнования руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим . Чеха вручил памятные кубки и медали.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 09 мая 2020 20:16

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