ЛЕОН ШАМБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Инфор. 9 мая завершился Республиканский шахматный турнир, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Федерации шахмат Абхазии, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях, проходивших в формате онлайн, приняло участие более 30 шахматистов, представляющих все города и районы республики.
В результате острой и интересной борьбы абсолютным победителем турнира стал учащийся 10 класса Сухумской школы №10 Леон Шамба.
Среди школьников лучших результатов добились Тристан Кварацхелия и Сарида Лаквитава.
Приз как самому юному участнику достался 8-летнему Нестору Багателия.
Среди ветеранов первенствовал президент Федерации шахмат Константин Тужба.
Свою победу в турнире Леон Шамба посвятил участнику Великой Отечественной войны, участнику Итальянского движения Сопротивления своему прадеду - Папба Султану Давидовичу (1898-1980 гг.).
Наиболее отличившимся участникам соревнования руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим . Чеха вручил памятные кубки и медали.
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