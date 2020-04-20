ЛЕОН ШАМБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Инфор. 9 мая завершился Республиканский шахматный турнир, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Федерации шахмат Абхазии, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях, проходивших в формате онлайн, приняло участие более 30 шахматистов, представляющих все города и районы республики.

В результате острой и интересной борьбы абсолютным победителем турнира стал учащийся 10 класса Сухумской школы №10 Леон Шамба.