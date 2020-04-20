ЗАДЕРЖАН СОТРУДНИК ИВС МВД РА
Сухум. 10 мая 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники отдела собственной безопасности совместно с управлением уголовного розыска МВД задержали сотрудника изолятора временного содержания МВД РА.
Как сообщается на сайте МВД, это случилось примерно в 11 часов утра 8 мая «при реализации разрабатываемой оперативной информации в отношении старшего лейтенанта милиции 1987 г.р., несшего службу в ИВС МВД РА».
В ходе обследования автотранспортного средства, которым управлял задержанный сотрудник, обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон». При обязательном медицинском освидетельствовании на предмет потребления наркотических веществ признаков одурманивания у данного лица специалистами не обнаружено.
Материал по данному факту переслан в Генеральную прокуратуру. Приказом министра внутренних дел сотрудник отстранен от занимаемой должности.
Детальная информация в отношении задержанного лица будет предоставлена после принятия процессуального решения надзорным органом.
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