АСТАМУР ХАГУШ НАЗНАЧЕН И.О. НАЧАЛЬНИКА УВД ПО Г. СУХУМ
Сухум. 10 мая 2020. Абхазия-Информ. 9 мая министр внутренних дел Дмитрий Дбар представил личному составу столичного управления внутренних дел нового руководителя – исполняющего обязанности начальника УВД по г. Сухум Астамура Хагуш, сообщает пресс-служба МВД, .
Астамур Хагуш – подполковник милиции, более 17 лет служит в органах внутренних дел. В разные годы возглавлял Гулрыпшский районный отдел внутренних дел и управление внутренних дел по Гагрскому району, занимал руководящие должности в Центральном аппарате министерства.
Министр пожелал личному составу УВД г. Сухум слаженной и плодотворной работы. Дмитрий Дбар отметил, что будет увеличиваться материально-техническое обеспечение всех подразделений, но и требования к работе сотрудников милиции бдут повышаться.
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