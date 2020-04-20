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Абхазия Информ

АСТАМУР ХАГУШ НАЗНАЧЕН И.О. НАЧАЛЬНИКА УВД ПО Г. СУХУМ

Новости Воскресенье, 10 мая 2020 14:12
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АСТАМУР ХАГУШ НАЗНАЧЕН И.О. НАЧАЛЬНИКА УВД ПО Г. СУХУМ

Сухум. 10 мая 2020. Абхазия-Информ. 9 мая министр внутренних дел Дмитрий Дбар представил личному составу столичного управления внутренних дел нового руководителя – исполняющего обязанности начальника УВД по г. Сухум Астамура Хагуш, сообщает пресс-служба МВД, .

Астамур Хагуш – подполковник милиции, более 17 лет служит в органах внутренних дел. В разные годы возглавлял Гулрыпшский районный отдел внутренних дел и управление внутренних дел по Гагрскому району, занимал руководящие должности в Центральном аппарате министерства.

Министр пожелал личному составу УВД г. Сухум слаженной и плодотворной работы. Дмитрий Дбар отметил, что будет увеличиваться материально-техническое обеспечение всех подразделений, но и требования к работе сотрудников милиции бдут повышаться.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 мая 2020 14:15

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