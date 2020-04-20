АСТАМУР ХАГУШ НАЗНАЧЕН И.О. НАЧАЛЬНИКА УВД ПО Г. СУХУМ

Сухум. 10 мая 2020. Абхазия-Информ. 9 мая министр внутренних дел Дмитрий Дбар представил личному составу столичного управления внутренних дел нового руководителя – исполняющего обязанности начальника УВД по г. Сухум Астамура Хагуш, сообщает пресс-служба МВД, .

Астамур Хагуш – подполковник милиции, более 17 лет служит в органах внутренних дел. В разные годы возглавлял Гулрыпшский районный отдел внутренних дел и управление внутренних дел по Гагрскому району, занимал руководящие должности в Центральном аппарате министерства.