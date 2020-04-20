АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНДИРЕКТОРА ИНФОРМАГЕНТСТВА "ИНТЕРФАКС" ГЕОРГИЮ ГУЛИА ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ МАТЕРИ ВАЛЕНТИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ГУЛИА

Сухум. 10 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования известному журналисту, первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Георгию Гулиа по случаю смерти матери Валентины Григорьевны Гулиа.

«Ваша семья пользуется в Абхазии большим уважением. Дети и внуки основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа достойно представляют нашу страну. Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа. Разделяем с вами боль утраты самого близкого человека-матери. Прошу передать слова соболезнования и поддержки всем членам вашей семьи», - отмечается в телеграмме соболезнования.

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Соболезнования первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс» Георгию Гулия и советнику Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяне Гулия случаю смерти матери - Валентины Григорьевны Княгининой-Гулия выражает и Союз журналистов Республики Абхазия.