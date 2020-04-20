ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН АБХАЗИИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕГУЛЯРНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕНИИ В РОССИИ!

Сухум. 11 мая 2020. Абхазия-Информ В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и принятыми мерами по ограничению передвижения через государственную границу между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, МИД Абхазии обращается со следующим:

Гражданам Республики Абхазия, выезжающим на регулярное лечение в Российскую Федерацию, и сопровождающим их лицам (не более одного человека), необходимо до 18:00 12 мая 2020 года предоставить в министерство иностранных дел Республики Абхазия следующие документы: