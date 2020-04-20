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Абхазия Информ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН АБХАЗИИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕГУЛЯРНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕНИИ В РОССИИ!

Новости Понедельник, 11 мая 2020 13:58
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН АБХАЗИИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕГУЛЯРНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕНИИ В РОССИИ!

Сухум. 11 мая 2020. Абхазия-Информ В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и принятыми мерами по ограничению передвижения через государственную границу между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, МИД Абхазии обращается со следующим:

Гражданам Республики Абхазия, выезжающим на регулярное лечение в Российскую Федерацию, и сопровождающим их лицам (не более одного человека), необходимо до 18:00 12 мая 2020 года предоставить в министерство иностранных дел Республики Абхазия следующие документы:

● Паспорт гражданина Республики Абхазия;

● Паспорт гражданина Российской Федерации;

● Документ, подтверждающий прохождение регулярного лечения в медицинском учреждении.

При подаче документов просим иметь при себе маску и перчатки.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 11 мая 2020 14:04

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