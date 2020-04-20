"РУССКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ" ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ МИНЗДРАВУ РА В ПРИОБРЕТЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
Сухум. 11 мая 2020. Абхазя-Информ. Общественное объединение "Русская община Абхазии" оказало помощь Минздраву Абхазии в приобретении медицинского оборудования для борьбы с вирусом COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.
Как рассказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, на спецсчет министерства от "Русской общины Абхазии" поступило пожертвование на сумму 9 млн 150 тысяч рублей для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19 в Абхазии.
На эти средства будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, видеобронхоскоп, очистители-рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы и мониторы пациента.
"В рамках полученного пожертвования уже подписан контракт на поставку медицинского оборудования, которое в установленные договором сроки будет поставлено в Абхазию. Я выражаю глубокую признательность руководству общественного объединения "Русская община Абхазии", оказавшему существенную помощь в приобретении необходимого медицинского оборудования", - отметил Тамаз Цахнакия.
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