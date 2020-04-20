"РУССКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ" ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ МИНЗДРАВУ РА В ПРИОБРЕТЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19

Сухум. 11 мая 2020. Абхазя-Информ. Общественное объединение "Русская община Абхазии" оказало помощь Минздраву Абхазии в приобретении медицинского оборудования для борьбы с вирусом COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.

Как рассказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, на спецсчет министерства от "Русской общины Абхазии" поступило пожертвование на сумму 9 млн 150 тысяч рублей для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19 в Абхазии.