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Абхазия Информ

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБСУДИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Новости Понедельник, 11 мая 2020 16:27
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В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБСУДИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 11 мая 2020. Абхазя-Информ.  Премьер-министр  Александр Анкваб провёл совещание с участием вице-премьеров, глав ведомств здравоохранения и сферы санитарного контроля, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Темой встречи стали вопросы текущей ситуации с COVID-19, результатов действующих до 15 мая ограничительных мер, организации пребывания на карантине студентов из российских военныхВУЗов, материально-технического и медикаментозного обеспечения Гудаутской больницы.

На совещании также затрагивались вопросы текущего состояния экономики в республике и приоритетов бюджетной политики.

По словам главы правительства, в подобных условиях при формировании расходов бюджетных средств приоритетным направлением необходимо считать социальную сферу:

«Сейчас, когда мы вынуждены управлять бюджетом в «ручном режиме», важно правильно расставить приоритеты. Минфин пересмотрит структуру запланированных расходов в различных областях, средства в первую очередь будут переориентированы на начисление заработной платы  медикам, начисление социальных выплат и пенсий в районах».

Представители сферы здравоохранения рассказали премьер-министру о нынешних темпах и прогнозах выявляемости COVID-19 в российских регионах.

Участники совещания предварительно обсудили возможность принятия решения о смягчении ограничительных мер против COVID-19 внутри страны.

Предложения будут вынесены на заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое планируется провести 14 мая.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 11 мая 2020 16:33

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