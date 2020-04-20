ПО ДАННЫМ НА 11 МАЯ В АБХАЗИИ ВСЕГО СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕННЫХ КОРОАНВИРУСОМ

Сухум. 11 мая 2020. Абхазя-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь. Об этом сообщает 11 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

У двоих из шести пациентов, ранее направленных на стационарное лечение в Гудаутский госпиталь, односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности. Общее состояние пациентов удовлетворительное. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.