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Абхазия Информ

ПО ДАННЫМ НА 11 МАЯ В АБХАЗИИ ВСЕГО СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕННЫХ КОРОАНВИРУСОМ

Новости Понедельник, 11 мая 2020 19:05
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Сухум. 11 мая 2020. Абхазя-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь. Об этом сообщает 11 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

У двоих из шести пациентов, ранее направленных на стационарное лечение в Гудаутский госпиталь, односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности. Общее состояние пациентов удовлетворительное. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 11 мая 2020 19:08

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