СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБНАРУЖИЛИ СХРОН ОРУЖИЯ В КВАРТИРЕ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

Сухум. 11 мая 2020. Абхазя-Информ. Сотрудники Управления угрозыска и СОБР МВД Абхазии совместно с сотрудниками СГБ РА реализовали разрабатываемую оперативную информацию, в результате чего 11 мая в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Картозия в Новом микрорайоне г. Сухум обнаружили схрон оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД РА. .

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, пересчитанные и распределенные в пластиковые баллоны и коробки. Там же находились взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами. Обнаружены и разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия отечественного и импортного производства, упакованные в полиэтиленовые пакеты и ткань. В ручном чемодане находились пистолеты в наборах и без маркированной тары.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД РА, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=CBeFNBSQFWY&feature=emb_logo

https://mvdra.org/press/10433/