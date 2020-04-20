 

В мире

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
мая 09 2020

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного…
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
мая 04 2020
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933
мая 01 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБНАРУЖИЛИ СХРОН ОРУЖИЯ В КВАРТИРЕ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

Новости Вторник, 12 мая 2020 09:35
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБНАРУЖИЛИ СХРОН ОРУЖИЯ В КВАРТИРЕ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

Сухум. 11 мая 2020. Абхазя-Информ. Сотрудники Управления угрозыска и СОБР МВД Абхазии совместно с сотрудниками СГБ РА реализовали разрабатываемую оперативную информацию, в результате чего 11 мая в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Картозия в Новом микрорайоне г. Сухум обнаружили схрон оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД РА. .

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, пересчитанные и распределенные в пластиковые баллоны и коробки. Там же находились взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами. Обнаружены  и разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия отечественного и импортного производства, упакованные в полиэтиленовые пакеты и ткань. В ручном чемодане находились пистолеты в наборах и без маркированной тары.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД РА, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=CBeFNBSQFWY&feature=emb_logo

https://mvdra.org/press/10433/

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2020 09:50

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПО ДАННЫМ НА 11 МАЯ В АБХАЗИИ ВСЕГО СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕННЫХ КОРОАНВИРУСОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.