АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил сестер милосердия с Международным днем медицинских сестер.
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Уважаемые сестры милосердия Республики Абхазия!
Сегодня в мире отмечают ваш профессиональный праздник – Международный день медицинских сестер.
Здоровье – главное богатство, без него невозможна полноценная, счастливая жизнь людей. Неслучайно ваша служба является важной частью системы здравоохранения – на плечи медицинских сестер ложится огромная работа по уходу за больными. Именно вы выполняете все назначения врача, от вашей квалификации, добросовестного отношения к обязанностям, душевной теплоты и готовности переносить трудности зависит здоровье человека.
Милосердие – ключевая составляющая одной из самых гуманных профессий, которую вы избрали и которой верно служите, следуя идеям Флоренс Найтингел.
Вот и сейчас, когда мир переживает опасную пандемию коронавируса, вы снова на переднем краю борьбы. Но, я уверен, с вашей помощью мы преодолеем и эту проблему.
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником.
Желаю вам душевных сил и благодарных улыбок тех, кто нуждается в вашей доброте и в ваших знаниях.
Александр Анкваб,
Премьер-министр Республики Абхазия
12 мая 2020 г., г. Сухум
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