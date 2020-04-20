12 ИЮЛЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА В ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия РА назначила повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам:
- Кындыгскому избирательному округу №31;
- Гудаутскому избирательному округу №18;
- Бзыпскому избирательному округу №10;
- Отхарскому избирательному округу №14.
Выборы состоятся на 12 июля 2020 года.
4 мая Парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов парламента Аслана Бжания, Александра Анкваба, Дмитрия Дбара и Юрия Хагуша..
В соответствии со статьей 37 закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», «в случае досрочного выбытия депутата Парламента, Центральная избирательная комиссия назначает в двухнедельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок и организуются с соблюдением требований настоящего Закона».
22 марта Аслан Бжания был избран президентом Республики Абхазия. 23 апреля он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей президента страны.
24 апреля указом президента Аслана Бжания Александр Анкваб был назначен премьер-министром Республики Абхазия.
30 апреля Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел, а Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.
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