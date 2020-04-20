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Абхазия Информ

12 ИЮЛЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА В ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

Новости Вторник, 12 мая 2020 13:13
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12 ИЮЛЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА В ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ.  Центральная избирательная комиссия РА назначила повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам:

  • Кындыгскому избирательному округу №31;
  • Гудаутскому избирательному округу №18;
  • Бзыпскому избирательному округу №10;
  • Отхарскому избирательному округу №14.

Выборы состоятся на 12 июля 2020 года.

4 мая Парламент  принял постановления о досрочном прекращении полномочий  депутатов парламента Аслана Бжания, Александра Анкваба, Дмитрия Дбара и Юрия Хагуша..

В соответствии со статьей 37 закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», «в случае досрочного выбытия депутата Парламента, Центральная избирательная комиссия назначает в двухнедельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок и организуются с соблюдением требований настоящего Закона».

22 марта Аслан Бжания был избран президентом Республики Абхазия. 23 апреля он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

24 апреля указом президента Аслана Бжания Александр Анкваб был назначен премьер-министром Республики Абхазия.

30 апреля Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел, а Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2020 13:18

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