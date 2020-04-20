 

В мире

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
мая 09 2020

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного…
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
мая 04 2020
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933
мая 01 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

13 МАЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Вторник, 12 мая 2020 16:08
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ. 13 мая состоится заседание сессии Народного Собрания – Парламента РА.

Два вопроса повестки дня касаются избрания на должность судей Верховного суда Джемала Гогия и Оксаны Пилия.

Депутаты заслушают отчет о работе депутатской комиссии по проверке работы паспортно-визовой службы МВД РА.

Пять вопросов касаются перевода земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2020 16:09

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 12 ИЮЛЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА В ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.