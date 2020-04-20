13 МАЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Новости Вторник, 12 мая 2020 16:08
Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ. 13 мая состоится заседание сессии Народного Собрания – Парламента РА.
Два вопроса повестки дня касаются избрания на должность судей Верховного суда Джемала Гогия и Оксаны Пилия.
Депутаты заслушают отчет о работе депутатской комиссии по проверке работы паспортно-визовой службы МВД РА.
Пять вопросов касаются перевода земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».
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