ТЕЙМУРАЗ ХИШБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Аслана Бжания министром туризма Республики Абхазия назначен Хишба Теймураз Владимирович.

Хишба Теймураз Владимирович родился 10 марта 1986 года в г. Тбилиси, Грузинской ССР.

В 2001 году окончил Гагрскую среднюю школу № 2 им. В. Попкова.