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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 12 мая 2020 17:28
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Аслана Бжания министром туризма Республики Абхазия назначен Хишба Теймураз Владимирович.

Хишба Теймураз Владимирович родился 10 марта 1986 года в  г. Тбилиси, Грузинской ССР.

В 2001 году окончил Гагрскую среднюю школу № 2 им. В. Попкова.

2002 – 2004 гг. менеджер, заместитель директора ООО Медицинская фирма «Эстетика», г. Москва

2004 - 2005 гг. – менеджер ЗАО «ТК Мистраль», г. Москва

2005-2006 гг. – занимался предпринимательской деятельностью

2001 – 2007 гг. обучение на заочном отделении факультета физкультуры и спорта Абхазского государственного университета и факультета менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета

2007 год специалист Унитарного предприятия Администрации Гагрского района «Районный центр рекламы»

2007 – 2009 гг. менеджер ООО «Николя Тибо», г. Москва

2009 – 2010 гг. экономист ООО «Гагра-777»

2010 – 2011 гг. инструктор комитета по делам молодежи и спорта Администрации Гагрского района

2011 – 2012 гг. директор Унитарного предприятия «Гагра-Свет» Администрации Гагрского района

2012 – 2014 гг. заведующий отделом по курортам и туризму, начальник управления по курортам и туризму Администрации Гагрского района

2014 – 2016 гг. заместитель главы Администрации Гагрского района

2017 – 2019 гг. советник председателя Московской коллегии адвокатов «Единство-С»

Женат, воспитывает сына.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2020 17:50

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