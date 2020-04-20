ИСИДОР ДОЧИЯ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА
Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «Об исполняющем обязанности главы администрации Ткуарчалского района».
В Указе главы государства говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации Ткуарчалского района Дочия Исидора Шалодиевича».
Дочия Исидор Шалодиевич родился 14 марта 1967 года в г.Ткуарчал;
В 1985 окончил Гупскую среднюю школу;
С 1985 по 1987 гг. служил в рядах Вооруженных Сил СССР;
С 1988 по 1992 гг. занимался предпринимательской деятельностью;
С 1992 по 1993 гг. принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден орденом «Леона» и орденом «Мужества»;
С 1994 по 1998 гг. – директор Ткуарчалского хлебзавода;
С 1999 по 2013 гг. – директор ООО «СКОРПИОН 1»;
В 2011 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности: «Менеджмент организации».
С 2007 по 2015 гг. – депутат Ткуарчалского районного Собрания.
С 2014 по настоящее время – заместитель директора Республиканского унитарного предприятия «ДД и Д».
С 2017 года - командир 1-го Стрелкового полка Министерства обороны Республики Абхазия (резерв).
Воинское звание - подполковник.
Женат. Отец двоих детей.
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