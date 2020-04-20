ИСИДОР ДОЧИЯ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА

С 1985 по 1987 гг. служил в рядах Вооруженных Сил СССР;

Дочия Исидор Шалодиевич родился 14 марта 1967 года в г.Ткуарчал;

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации Ткуарчалского района Дочия Исидора Шалодиевича».

С 1988 по 1992 гг. занимался предпринимательской деятельностью;

С 1992 по 1993 гг. принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден орденом «Леона» и орденом «Мужества»;

С 1994 по 1998 гг. – директор Ткуарчалского хлебзавода;

С 1999 по 2013 гг. – директор ООО «СКОРПИОН 1»;

В 2011 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности: «Менеджмент организации».

С 2007 по 2015 гг. – депутат Ткуарчалского районного Собрания.

С 2014 по настоящее время – заместитель директора Республиканского унитарного предприятия «ДД и Д».

С 2017 года - командир 1-го Стрелкового полка Министерства обороны Республики Абхазия (резерв).

Воинское звание - подполковник.

Женат. Отец двоих детей.