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Абхазия Информ

ЕЩЕ У ТРЕХ СТУДЕНТОВ ПОДТВЕРДИЛОСЬ НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСА

Новости Вторник, 12 мая 2020 19:18
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Сухум. 12 мая 2020. Абхазя-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек. У троих из них диагноз «коронавирусная инфекция"  подтвердился. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Вновь выявленные трое больных - студенты российских ВУЗов, которые недавно вернулись на Родину и пребывали на карантине в гостинице «Айтар». Об этом сообщает сегодня, 12 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

У семи пациентов, ранее направленных на стационарное лечение в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.

На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в городе Сухум на карантине находятся 256 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 216 – курсанты, обучающихся в военных учебных заведениях Российской Федерации.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2020 19:26

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