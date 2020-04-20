ЕЩЕ У ТРЕХ СТУДЕНТОВ ПОДТВЕРДИЛОСЬ НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 12 мая 2020. Абхазя-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек. У троих из них диагноз «коронавирусная инфекция" подтвердился. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Вновь выявленные трое больных - студенты российских ВУЗов, которые недавно вернулись на Родину и пребывали на карантине в гостинице «Айтар». Об этом сообщает сегодня, 12 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

У семи пациентов, ранее направленных на стационарное лечение в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.

На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в городе Сухум на карантине находятся 256 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 216 – курсанты, обучающихся в военных учебных заведениях Российской Федерации.