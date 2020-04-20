АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что при тесном и скоординированным взаимодействии с налоговым и таможенным органами страны в первую декаду мая удалось мобилизовать 80 млн рублей в виде налоговых и таможенных поступлений. Именно это позволило приступить к поэтапному оказанию финансовой помощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

Сухум. 12 мая 2020. Абхазя-Информ. Вопросам исполнения бюджета и общего экономического состояния в республике посвящалось совещание премьер-министра Александра Анкваба с вице-премьерами – министром экономики Кристиной Озган и министром финансов Владимиром Делба, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

По сообщению Владимира Делба, согласно поручению главы правительства, Минфин на данным момент готовится к очередному этапу выплаты заработной платы сотрудникам сфер здравоохранения и образования в объёме 50 млн рублей.

Делба добавил, что в связи со сложившейся ситуацией были предоставлены с опережением межбюджетные трансферты (дотации) Пенсионному фонду Республики Абхазия и бюджету Гагрского района, исходя из фактической потребности в расходах.

Он также сообщил, что текущая задолженность по налоговым платежам за апрель увеличились на 157 млн рублей.

В настоящее время финансовым органом разрабатываются предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала, что министерство экономики приступило к анализу текущей ситуации в отраслях экономики с целью определения изменений в структуре экономики, вызванных тяжелым социально-экономическим положением и выработке мер по мобилизации имеющихся ресурсов.

«Приступила к изучению состояния дел по реализации Инвестпрограмм периода 2017-2019 годов и программы 2020-2022 годов. Проводим факторной анализ финансового состояния госкомпаний и предприятий республики с целью определения их финансового положения и усиления мер контроля», – дополнила Озган.

В завершение рабочей встречи премьер-министр Александр Анкваб поручил наладить взаимодействие экономического блока правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий.