КАБИНЕТ МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ПРИОБРЕЛ РЕАНИМОБИЛЬ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ . Кабинет Министров приобрел автомобиль скорой медицинской помощи для Республиканской детской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава РА. Машина укомплектована мобильным реанимационным комплексом для транспортировки новорожденных AVIATOR с аппаратом ИВЛ HAMILTON T1. Стоимость специализированного транспорта 9 млн 50 тысяч 700 рублей.

«Наличие современных реанимационных комплексов крайне важно как для всей медицины в целом, так и для неонатологии в частности. Это приобретение для Минздрава Абхазии очередной позитивный шаг, оно существенно поможет нашим медикам добиваться успеха в выполнении своих ежедневных задач», - отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Поставка осуществлена в рамках межведомственной целевой программы «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений». Общий объем финансирования этой программы на 2020 год составляет 15 млн рублей из средств Республиканского бюджета.