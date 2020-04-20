ЛОУРЕНСО КОГОНИЯ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ГАЛСКОГО РОВД
Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. 12 мая министр внутренних дел Дмитрий Дбар представил личному составу Галского района нового руководителя, сообщает пресс-служба МВД.
Приказом министра внутренних дел исполняющим обязанности начальника Галского РОВД назначен полковник милиции Когония Лоуренсо Рауфович. Когония служит в органах внутренних дел с 1982 года.
Это опытный руководитель, который в разные годы возглавлял РОВД по Галскому району, а также отделы внутренних дел Очамчырского и Сухумского районов.
Обращаясь к сотрудникам райотдела, министр отметил, что криминогенная обстановка в районе намного лучше, чем в предыдущие года, но, при довольно сложной экономической ситуации заниматься поборами у населения милиция не допустит.
Дмитрий Дбар обозначил основные направления в работе РОВД и заверил в поддержке коллектива со стороны МВД. «В район систематически будут направляться сотрудники из числа руководства центрального аппарата ведомства для контроля ситуации и выявления фактов коррупции» – сказал министр.
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