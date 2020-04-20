МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКАМ С РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ . Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич подписал соглашение с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия Игорем Ахба и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южная Осетия Знауром Гассиевым, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Для реализации социально-экономического развития республик предусмотрено исполнение обязательств российской стороной, предусмотренных в ранее подписанных договорах о союзничестве и стратегическом партнерстве с Абхазией (от 24 ноября 2014 г.) и Южной Осетией (от 18 марта 2015 г.).

В их числе - финансирование строительства объектов инфраструктуры для социально-экономического развития республик в сферах культуры, образования, здравоохранения и государственного управления.

«Новые двусторонние соглашения с республиками - это ещё один шаг для дальнейшего развития договорно-правовой базы России с Южной Осетией и Абхазией, которая станет существенным вкладом в развитие республик и повышение уровня жизни их жителей», - прокомментировал Михаил Бабич.