МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКАМ С РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ
Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич подписал соглашение с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия Игорем Ахба и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южная Осетия Знауром Гассиевым, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
Стороны договорились об осуществлении бюджетных инвестиций и поддержке инвестиционной деятельности республик.
Для реализации социально-экономического развития республик предусмотрено исполнение обязательств российской стороной, предусмотренных в ранее подписанных договорах о союзничестве и стратегическом партнерстве с Абхазией (от 24 ноября 2014 г.) и Южной Осетией (от 18 марта 2015 г.).
В их числе - финансирование строительства объектов инфраструктуры для социально-экономического развития республик в сферах культуры, образования, здравоохранения и государственного управления.
«Новые двусторонние соглашения с республиками - это ещё один шаг для дальнейшего развития договорно-правовой базы России с Южной Осетией и Абхазией, которая станет существенным вкладом в развитие республик и повышение уровня жизни их жителей», - прокомментировал Михаил Бабич.
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