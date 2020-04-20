ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ МАЯ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 59 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

«За 7 дней мая в бюджет поступило 59 млн рублей по всем видам налоговых платежей. При этом банками Абхазии проведены операции по оплате налогов еще на 55 млн рублей. Эта сумма вскоре будет отражена в налоговых отчётах и в бюджете», - сказал Курмазия.

Министр доложил главе правительства о результатах работы ведомства за первую неделю мая 2020 года.

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия по вопросам налоговых поступлений и мероприятиям по взысканию налоговых задолженностей, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Министр отметил, что, учитывая плановый показатель мая, который составляет 190 млн рублей, есть все основания говорить, что сумма отклонения налоговых поступлений в мае будет меньше, чем в апреле.

Он напомнил, что сумма отклонения фактического объёма налоговых поступлений от плановых показателей в апреле составила 105 млн рублей. Наибольшее «выпадение» в апреле зафиксировано в Сухуме (минус 63 млн рублей) и Гагрском районе (минус 23 млн рублей).

Кроме того, на совещании затрагивались актуальные вопросы взыскания задолженностей налогоплательщиков уполномоченными органами.

Курмазия сообщил, что в соответствии с распоряжением премьер-министра от 14 июня 2019 года № 288-р, которое обязывало министерство предоставлять отчёт о проделанной работе по взысканию задолженностей по налогам в Кабинет Министров, налоговый орган также передаёт материалы в Службу судебных исполнителей Минюста.

«Ежеквартально мы предоставляли отчет в правительство, сегодня я предоставлю вам отчет за период с 2018 года. Общий объём переданных материалов судебным исполнителям включает порядка 200 налогоплательщиков с суммой задолженностей - 132 млн рублей. За период тесного взаимодействия с приставами реестр должников, приступивших к процедуре погашения задолженностей, растёт, сказал Д. Курмазия.

В завершение встречи премьер-министр поручил министру по налогам и сборам продолжать взаимодействие с Минфином и Минэкономики с целью межведомственного регулирования мер по сокращению потерь в экономике.