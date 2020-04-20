ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: С 14 МАЯ НАЧНЕТСЯ ВЫПИСКА ВЫПИСКА ПАЦИЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ
Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. С 14 мая начнется выписка пациентов, проходивших курс лечения от коронавирусной инфекции в Гудаутской ЦРБ. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия.
Он рассказал об условиях лечения COVID инфицированных пациентов на базе Гудаутской Центральной районной больницы, а также о пребывании граждан Абхазии на карантине в доме отдыха «Айтар» в Сухуме.
Как известно, на базе д/о «Айтар» в столице Абхазии создано обсервационное учреждение для проведения всех необходимых карантинных мероприятий для студентов, которые возвращаются на родину из Москвы и Санкт-Петербурга, других регионов России, где имеет место эпидемия коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в этом учреждении 258 человек на изоляции, из них 218 курсанты военных вузов России. Как известно, мы в положенные сроки проводили соответствующие исследования, ПЦР-диагностику, и на сегодняшний день из числа курсантов у нас 10 инфицированных коронавирусом. Они направлены в Гудутскую больницу, где сегодня созданы все необходимые условия для того, чтобы лечить этих пациентов, помещены в инфекционный корпус», – отметил Тамаз Цахнакия.
По словам министра, всем, что необходимо для лечения этих пациентов, в частности, противовирусными, антибактериальными препаратами, симптоматическими средствами, медучреждение обеспечивается.
«Никаких вопросов в части лечения нет. То же самое могу сказать и в отношении питания пациентов. Налажено трехразовое питание, есть соответствующее меню, никаких проблем здесь нет», – подчеркнул министр.
Возвращаясь к положению дел в доме отдыха «Айтар», Тамаз Цахнакия рассказал, что охрану корпусов «Айтара» осуществляют представители МВД, в частности, СОБР и комендантская рота Министерства обороны Абхазии. Также им поручено контролировать соблюдение режима изоляции.
«Были определенные моменты нарушения этого режима, что пресекалось на месте. На сегодняшний день там созданы достаточно хорошие условия для пребывания и наблюдения за этими гражданами. Это трехразовое питание, медицинское сопровождение, дежурит врач, также находится ответственный – заведующий медицинским пунктом, который направлен туда для контроля состояния здоровья сотрудников и прибывающих на карантин. Конечно, в последующие дни прибывающих на обсервацию будет больше, но вместе с тем, мы готовим группу к выписке. После того, как эти граждане будут обследованы и, соответственно, при отрицательных на вирус результатах, они покинут это учреждение», – отмечает Тамаз Цахнакия.
Как пояснил министр здравоохранения, выписка будет проходить начиная с 14 мая, в зависимости от того, какая группа пациентов в какой день поступила.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.
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