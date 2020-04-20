ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: С 14 МАЯ НАЧНЕТСЯ ВЫПИСКА ВЫПИСКА ПАЦИЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. С 14 мая начнется выписка пациентов, проходивших курс лечения от коронавирусной инфекции в Гудаутской ЦРБ. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия.

Он рассказал об условиях лечения COVID инфицированных пациентов на базе Гудаутской Центральной районной больницы, а также о пребывании граждан Абхазии на карантине в доме отдыха «Айтар» в Сухуме.

Как известно, на базе д/о «Айтар» в столице Абхазии создано обсервационное учреждение для проведения всех необходимых карантинных мероприятий для студентов, которые возвращаются на родину из Москвы и Санкт-Петербурга, других регионов России, где имеет место эпидемия коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в этом учреждении 258 человек на изоляции, из них 218 курсанты военных вузов России. Как известно, мы в положенные сроки проводили соответствующие исследования, ПЦР-диагностику, и на сегодняшний день из числа курсантов у нас 10 инфицированных коронавирусом. Они направлены в Гудутскую больницу, где сегодня созданы все необходимые условия для того, чтобы лечить этих пациентов, помещены в инфекционный корпус», – отметил Тамаз Цахнакия.